Sold out και το Ζάλγκιρις - Μακάμπι! (pic)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει μπροστά της τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Μπάγερν (14/12) και την Νταρουσάφακα (19/12) πριν από τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που θα διεξαχθεί στην κατάμεστη Zalgirio Arena.

Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους Ισραηλινούς ενώ θυμίζουμε πως το ίδιο έπραξε για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ που θα διεξαχθεί στις... 4 Ιανουαρίου!

#ZalgirioArena will be roaring once again, as we can officially mark the @EuroLeague game against @MaccabitlvBC as #SOLDOUT! #Zalgiris #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/q3uRD2Buc7

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Δεκεμβρίου 2018