«Απολογήθηκε με προσωπικό γράμμα στη Ζαλγκίρις ο Βατούτιν» (pic)

Με επίσημη δήλωση που φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα της ΤΣΣΚΑ, ο Αντρέι Βατούτιν παραδέχθηκε πως χάθηκαν 4 δευτερόλεπτα στην επίθεση της Ζαλγκίρις και έκανε λόγο για λάθος χωρίς δόλο.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ούρμπονας, ο πρόεδρος των Ρώσων απολογήθηκε προσωπικά στη Ζαλγκίρις για το λάθος στο χρονόμετρο. Έστειλε ένα διαφορετικό γράμμα από την επίσημη δήλωση και για άλλη μια φορά αναγνώρισε το λάθος, αλλά διαβεβαίωσε πως πρόκειται για ακούσιο λάθος.

CSKA president Andrey Vatutin personally apologized Zalgiris for the shot clock mistake. He send them a bit different letter than the original statement published by the club. Once again he recognized their responsibility but wanted to assure that there was no malicious intent.

