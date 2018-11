Ο Βασίλης Σπανούλης προσπάθησε να βρει τον Γιώργο Πρίντεζη όμως ο Αμερικανός πρώην ΝΒΑer έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 12-12 στο 8' της αναμέτρησης στο Audi Dome.

Δείτε τη φάση...

The Steal by @DWXXIII

You know what that means!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xouR7GmoaB

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Νοεμβρίου 2018