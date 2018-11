Θέαμα μοιράζει ο Ουίλ Κλάιμπερν κόντρα στην Αρμάνι.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ έφυγε στον αιφνιδιασμό, άνοιξε τα τούρμπο και... απογειώθηκε.

Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του

The rim wont forget this one in a hurry'@Da_Thrill21 takes it ALL the way!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EmQFBjG9ed

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Νοεμβρίου 2018