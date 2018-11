Ακόμα ένα sold out για την Ζαλγκίρις! (pic)

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα εξαντλήθηκαν!

Ο κόσμος του Κάουνας δείχνει την λατρεία του στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και με το παραπάνω, κι έτσι μετά το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμα ένα έγινε sold out!

There’s still more than a week left until #Zalgiris takes on @FCBbasket in #Kaunas, but we’re proud to announce that the @EuroLeague game has once again been #SOLDOUT! It’s going to be hot in #ZalgirioArena! pic.twitter.com/qfwJchHFDJ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Νοεμβρίου 2018