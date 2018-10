Μπλατ: «Final 4; Κάθε πράγμα στον καιρό του!»

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την 5η αγωνιστική της Euroleague και η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης για την πρωτεύουσα την Ρωσίας.

Ο Ντείβιντ Μπλατ και ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησαν για το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στους Ρώσους και όλα όσα πρέπει να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» για να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντέιβιντ Μπλατ:

«Σίγουρα η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα υψηλού επιπέδου. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτό για κανέναν. Αλλά θα δείτε πολλά παιχνίδια όπως αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, υψηλού επιπέδου. Και αυτό σημαίνει πως εσύ θα πρέπει να παίξεις επίσης υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Aυτό ελπίζουμε να κάνουμε».

Σε ερώτηση αν η άμυνα θα αποτελέσει το κλειδί κόντρα σε μια τόσο επιθετική ομάδα, απάντησε:

«Η ΤΣΣΚΑ έχει πολλούς σπουδαίους παίκτες επιθετικά, ταλαντούχους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η επίθεσή τους είναι προϊόν της ικανότητάς τους να οδηγήσουν τον αντίπαλό τους σε λάθη, στην έφεσή τους στα ριμπάουντ και στην δυνατότητά τους να τρέξουν στον αιφνιδιασμό.

Οπότε θα πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά σε όλους τους τομείς και να περιορίσουμε τις ευκαιρίες για εύκολο καλάθι που η ΤΣΣΚΑ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει. Είναι πάντα συνδυασμός επίθεσης και άμυνας και κατά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνομαι σε αυτά που λέω.

Το παιχνίδι είναι έτσι που πρέπει να αναγνωρίσεις πως όλες οι ομάδες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν πλεονεκτήματα για εκείνες και στις δύο πλευρές του γηπέδου και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο. Κόντρα σε μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ θα πρέπει να είσαι ικανός να την περιορίσεις παίζοντας καλή άμυνα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να σκοράρεις. Οπότε ας ελπίσουμε πως θα κάνουμε και τα δύο».

Ερωτηθείς για την... προτίμησή του, νίκη αύριο ή στο Final 4, απάντησε αρχικά με μια παροιμία.

«'Lets' no put the cart before the horse' σε ακριβή μετάφραση "ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο" και σε... ελεύθερη ελληνική αν προτιμάτε... " κάθε πράγμα στον καιρό του!".

Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας όπου και να παίζουμε. Δουλεύουμε σκληρά σε καθημερινή βάση για να βελτιωθεί η ομάδα και να προχωρήσει. Το τι θα κάνεις στο τέλος, εξαρτάται και από το τι κάνεις σε καθημερινό επίπεδο».

Βεζένκοβ: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι»

Ο Σάσα Βεζένκοβ, από την πλευρά του, "πόνταρε" στην άμυνα!

«Είναι μια δύσκολη έδρα. Η ΤΣΣΚΑ είναι αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί είναι μια ομάδα που ζει από τα λάθη του αντιπάλου. Οπότε εμείς θα πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη για να μην έχουμε πρόβλημα.

Πρέπει να δείξουμε τον καλό μας εαυτό στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί και πρέπει να τους περιορίσουμε.

Έχουμε δει πως η ΤΣΣΚΑ βάζει με ευκολία πάνω από 90 πόντους σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να παίξουμε στον δικό μας ρυθμό. Να κάνουμε αυτά που θέλει ο προπονητής μας και να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε τον επιθετικό πλουραλισμό που έχουν σε κάθε παιχνίδι».

Για το αν νιώθει πως υπάρχει πρόοδος στην ομάδα, είπε:

«Καθημερινά κάνουμε βήματα προόδου και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Μαθαίνουμε από τα άσχημα διαστήματά μας, από τους αγώνες που δεν παίζουμε καλά και θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα που περνάει. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζω να το δείξουμε και στην Μόσχα».