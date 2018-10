Ο Αμερικανός σέντερ της Μπάγερν έπαιξε το pick n roll με τον Σέρβο γκαρντ και πήρε τη μπάλα την κατάλληλη στιγμή στο... κατάλληλο σημείο!

Αποτέλεσμα; Εντυπωσιακό κάρφωμα ανάμεσα σε δύο παίκτες της Μπασκόνια.

Going to the floor!@DevinBooker31 rises between two defenders to finish the alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LARUyVUbws

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Οκτωβρίου 2018