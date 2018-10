Η Μπάγερν δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο δεν της έλειψε το θέαμα.

Ο Ντανίλο Μπαρτέλ προς το τέλος της αναμέτρησης πήρε την πάσα στον αιφνιδιασμό από τον Μαόντο Λο και κάρφωσε με θεαματικό τρόπο.

He may have ended up on the losing side...but this was a HUGE slam from Danilo Barthel!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SCORvOfMXS

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018