Η αναμέτρηση της Μπουντούτσνοστ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε αρκετό θέαμα.

Ο ΝτεΑντρε Κέιν έφυγε στον αιφνιδιασμό, αλλά δεν κάρφωσε αφού τον πρόλαβε ο Ερλ Κλαρκ και τον έκοψε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε τη φάση...

What A Block!

Earl Clark with the HUGE chase down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/X6WadZ9IhX

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2018