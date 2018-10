Η αναμέτρηση με τους Βαυαρούς δεν εξελίσσεται καλά για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό του Καταλανού προπονητή.

Ο Πασκουάλ πήρε το... χρώμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και σε στιγμιότυπο φαίνεται να τα «χώνει» στους παίκτες του.

'Who has the lead now?' pic.twitter.com/hIdYO5ByWH

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Οκτωβρίου 2018