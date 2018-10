Μαγεύει ο Βασίλης Σπανούλης στη Μόσχα κόντρα στη Χίμκι.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού... εξέθεσε τον Μποστ και με τρίποντη βόμβα έγραψε το 34-44 στη λήξη.

Απολαύστε το τρίποντο του

That man Spanoulis with the BIG shot at the buzzer!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8LGPlCxVcM

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Οκτωβρίου 2018