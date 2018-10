Χωρίς Πάργκο η Μακάμπι (pic)

Ένα ξαφνικό πρόβλημα στη μέση δεν επιτρέπει στον Αμερικανό γκαρντ να παίξει στην αποψινή αναμέτρηση της Μακάμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Τζέρεμι Πάργκο δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έτσι ο Νέβεν Σπάχια μετά τον Κέντρικ Ρέι, χάνει έναν ακόμη περιφερειακό παίκτη.

עקב כאבים חזקים בגבו הוחלט שג'רמי פארגו לא ישחק הערב מול פנאתינייקוס. הגארד נשאר במלון ונח

Due to severe pains in his back it was decided that Jeremy Pargo would not play tonight vs @paobcgr. The guard stayed at the hotel to rest pic.twitter.com/IK77nxBgxb

