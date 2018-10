Οι Ισπανοί θα δώσουν πέντε αγώνες σε 10 μέρες!

Το νέο σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague που εφαρμόζεται από τη σεζόν 2016-17 (συμμετοχή 16 ομάδων, regular season 30 αγωνιστικών, όλοι εναντίον όλων) αυξάνει τις απαιτήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που καλούνται να... επιβιώσουν σε μια «γεμάτη» σεζόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, οι Μπαρτσελόνα & Μπασκόνια και η πρωτάρα Γκραν Κανάρια θα δώσουν από πέντε αγώνες το διάστημα 11-21 Οκτωβρίου, με δεδομένο ότι ακολουθεί η εβδομάδα με τις διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις της EuroLeague και οι αγώνες τους στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Liga Endesa!

Ρεάλ Μαδρίτης

11/10 vs Νταρουσάφακα

14/10 vs Μπανταλόνα

17/10 vs Αρμάνι Μιλάνο (εκτός)

19/10 vs Μπασκόνια

21/10 vs Ομπραντόιρο (εκτός)

Μπαρτσελόνα

11/10 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας (εκτός)

13/10 vs Σαραγόσα

16/10 vs Γκραν Κανάρια (εκτός)

18/10 vs Μπάγερν Μονάχου

21/10 vs Βαλένθια (εκτός)

Μπασκόνια

12/10 vs Ζαλγκίρις Κάουνας (εκτός)

14/10 vs Φουενλαμπράδα (εκτός)

17/10 vs Ολυμπιακός

19/10 vs Ρεάλ Μαδρίτης (εκτός)

21/10 vs Μούρθια

Γκραν Κανάρια

12/10 vs Φενέρμπαχτσε

14/10 vs Μάλαγα

16/10 vs Μπαρτσελόνα

18/10 vs Παναθηναϊκός

20/10 vs Ανδόρα