Ένας μπασκετικός... χαμαιλέοντας!

Λένε ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Κι αν ο Παναθηναϊκός εξέπληξε κάποιους με την εμφάνισή του στο πρώτο ματς του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στην Χίμκι, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο! Οι «πράσινοι» πιστοποίησαν ότι βρίσκονται στο σωστό μονοπάτι, το οποίο και θα ξεκινήσουν να βαδίζουν με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Προς το παρόν παρουσίασαν κάποια πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και μερικά εκ των οποίων εξηγούν την νέα μπασκετική ταυτότητα της ομάδας. Όπερ και σημαίνει λιγότερο ατομικό ταλέντο σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά περισσότερη ομαδική λειτουργία, πολύπλευρο και όχι μονοδιάστατο παιχνίδι, «γεμάτο» ρόστερ, παίκτες πρώτης γραμμής που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις, πεντάδες που μπορούν να ταιριάξουν... όλοι με όλους και σε γενικές γραμμές μια ομάδα που θα παίζει μόνο για το «εμείς» και καθόλου για το «εγώ».

Άλλωστε όλα τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός έφτανε στις κατακτήσεις των ευρωπαϊκών τροπαίων, αυτό το «εμείς» σε συνδυασμό με τον ελληνικό κόσμο και την εμπειρία πολλών παικτών, έκανε και την (μεγαλύτερη) διαφορά. Δεν συγκρίνω τις ομάδες του «τότε» με την ομάδα του «τώρα» αλλά εστιάζω στην νοοτροπία που (ξανα)υπάρχει στους «πράσινους» και η οποία είναι ικανή για το «βήμα παραπάνω» που όλοι θέλουν και όλοι καρτερούν εντός των τειχών της ομάδας. Το αν οι ελπίδες είναι βάσιμες ή όχι θα το δείξει η πορεία....

Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή που διανύουμε, μολονότι οι παίκτες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν -ακόμα- πολλές προπονήσεις μαζί (λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων που είχαν προηγηθεί). Παρόλα αυτά δεν γίνεται να μην ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα το τεράστιο βάθος που (θα) έχει τη φετινή σεζόν. Με εξαίρεση έναν «αστερίσκο», ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει λύσεις σε όλες τις θέσεις και να... παραείναι «γεμάτος».

Αν και ο Λούκας Λεκαβίτσιους αποδείξει ότι μπορεί να συμπληρώνει τον Νικ Καλάθη και να δίνει 10 ποιοτικά λεπτά για τις απαραίτητες «ανάσες» του αρχηγού (ή όταν δεν βρεθεί στη μέρα του), τότε ο Πασκουάλ έχει κάθε λόγο να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο ματς του τουρνουά, ο Λιθουανός έβαλε θετικό πρόσημο στην απόδοσή του. Κι αυτό ίσως να ήταν ένα από τα πράγματα που υπογραμμίστηκαν περισσότερο από τον Καταλανό τεχνικό. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια και προσφορά ανάλογη του χρόνου συμμετοχής του. Αν και εφόσον ανταποκριθεί, τότε θα μιλάμε για ένα κερδισμένο στοίχημα του Πασκουάλ.

Αφήνοντας στην άκρη το ερωτηματικό που (θα) υπάρχει με τον Λιθουανό πλέι μέικερ, σε όλες τις άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι υπερπλήρης. Παίκτες για όλες τις δουλειές, παίκτες που αγωνίζονται σε πολλές θέσεις, παίκτες έμπειροι, παίκτες με κίνητρο, παίκτες που μπορούν να προσφέρουν στον Πασκουάλ αυτό ακριβώς που ζητάει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Παίκτες... χαμαιλέοντες που μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε συνθήκη αγώνα. Προσέξτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν άσχημα βράδια ή ότι δεν γίνεται πάντα να παίζουν καλά. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό. Αναφέρομαι στο γενικότερο φάσμα του φετινού Παναθηναϊκού. Ο Πασκουάλ δοκίμασε διάφορες πεντάδες στο τουρνουά, ενώ άφησε τον Λάνγκφορντ στα 3/4 του αγώνα με τη Φενέρ εκτός παρκέ. Είδε, τέσταρε και έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα.

Τι μπορεί να κρατήσει κάποιος από τα δύο ματς;

1) ο Παπαπέτρου δεν θα είναι ένας απλός παίκτης του rotation, αλλά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο δείχνει ότι μπορεί να βγάλει εις πέρας, 2) ο Καλάθης εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμα και αν είχε 3/17 σουτ στα δύο ματς. Παρόλα αυτά μέτρησε 18 ασίστ (7+11) κόντρα σε Χίμκι και Φενέρ! Που να... σκοράρει κιόλας, 3) ο Λάσμε δείχνει ότι δεν... πέρασε ούτε μια μέρα από τότε που έφυγε. Εκτός από καταστάσεις pick n roll και pick n pop, ο Γκαμπονέζος παίρνει θέση στο post και ρολάρει εξαιρετικά στα σώματα των αντιπάλων του, 4) ο Γκιστ με τον Λάσμε δίπλα του γίνεται άλλος παίκτης και ανεβαίνει πολλά επίπεδα. Κοινώς δεν... περνάει τίποτα στην άμυνα, 5) τρομερή αυτοπεποίθηση ο Λοτζέσκι. Άλλος παίκτης, 6) ριμπάουντ. Άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός σε αυτό τον τομέα. Μέσο όρο 35 ριμπάουντ στα δύο ματς εκ των οποίων τα 14 μέσο όρο ήταν επιθετικά! 7) θα υπάρχουν ματς που ο Λάνγκφορντ θα παίζει 30λεπτα και ματς που θα παίζει...15λεπτα. Το βέβαιο είναι ότι θα έχει τη μπάλα στα χέρια του στις λεγόμενες late game situations 8) ο Παππάς αν βρει ρυθμό, δύσκολα μπορεί να τον σταματήσει κάποιος, 9) αναλογικά o Τόμας ίσως να αποδειχθεί πιο χρήσιμος απ' όσο μπορεί να περίμεναν οι περισσότεροι, την ώρα που ο Μήτογλου ΚΑΙ εχει ρόλο ΚΑΙ ανταποκρίνεται ΚΑΙ είναι μαχητικός όσο δεν παίρνει και 10) και κυριότερο; Άμυνα, άμυνα και πάλι... άμυνα! Μακράν η σταθερά του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τη φοβερή και πολυπληθή αθλητικότητα που διαθέτει τη φετινή σεζόν.

Φυσικά θα υπάρξουν και οι άσχημες βραδιές, φυσικά θα υπάρξουν και οι ήττες, φυσικά θα υπάρξουν και οι βαριές ήττες κάποιες φορές. Από εκεί και πέρα θα είναι θέμα του προπονητή να διαχειριστεί την κατάσταση. Άλλωστε η σεζόν είναι μεγάλη και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Να αφήνει υποσχέσεις και να στέλνει θετικά μηνύματα. Ίσως να είναι από τις ομάδες της EuroLeague με υψηλό βαθμό ετοιμότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή και αναλογιστεί κανείς το βατό πρόγραμμα μέχρι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (9/11) έχοντας τρία εντός (Μακάμπι, Γκραν Κανάρια, Ζάλγκιρις) και δύο εκτός (Μπάγερν, Μπουντούτσνοστ), μπορεί να πάρει και την απαραίτητη (αν όχι την απαιτούμενη) ψυχολογία στο ξεκίνημα της σεζόν. Ίδωμεν. Ακόμα δεν μπήκαμε ούτε καν στην αφετηρία...

ΥΓ1: Πάλι ποσοστό μεγαλύτερο του 40% στα τρίποντα και μάλιστα σε 26 προσπάθειες. Είχε 44,4% (8/18) κόντρα στην Χίμκι και 42,3% (11/26) κόντρα στη Φενέρ. To play είναι αυτό που μετράει και το αν θα βγει ελεύθερο σουτ. Και ο Παναθηναϊκός, και στα δύο ματς ευστόχησε στο 60% των ελεύθερων τριπόντων.

ΥΓ2: 20/27 είχε ο Παναθηναϊκός μέσα από τη ρακέτα κόντρα στην Φενέρ, οι περισσότερες εκ των οποίων από το χαμηλό post! Αυτό και αν είναι εξέλιξη! Έτσι όπως πάει, σε λίγο θα αρχίσει να ποστάρει και ο Λεκαβίτσιους!

ΥΓ3: Ούτε μια μπάλα χαμένη δεν θα αφήνουν φέτος οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνέχεια βουτιές για να σωθεί η κατοχή. Χαρακτηριστική η φάση στο δεύτερο ημίχρονο με τους Παππά και Λεκαβίτσιους να βουτάνε σχεδόν ταυτόχρονα για να αποσπάσουν την κατοχή της μπάλας.

ΥΓ4: Εξαιρετική η διοργάνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν τα πάντα στην εντέλεια. Από τη φιλοξενία των ομάδων και την διοργάνωση των αγώνων, μέχρι την συγκινητική τελετή για το λάβαρο του Παύλου Γιαννακόπουλου, το εξαιρετικό βίντεο που είχε ετοιμάσει και την απονομή. Όσο για την παρουσία του Ολυμπιακού του χρόνου; Too good to be true. Θεωρώ από χλωμό έως και αδύνατον να γίνει. Μακάρι, αλλά...