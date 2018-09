Η νέα Ζάλγκιρις του Σάρας σε... εικόνα! (vid)

Η λιθουανική ομάδα έδωσε στην δημοσιότητα μερικά στιγμιότυπα από το συγκεκριμένο παιχνίδι και τη νέα ομάδα που «χτίζει» ο Γιασικεβίτσιους, χωρίς ωστόσο να κάνει τεράστιες αλλαγές.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από το ματς με τη Σιαλουάι όπου πρωταγωνίστησαν οι Ντέιβις, Ούολκαπ, Μιλάκνις και Γκριγκόνις.

Check out some highlight moments from the first pre-season game of #Zalgiris! #Kaunas team beat #Siauliai 95:60 on Wednesday. #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/IrS2G1DNod

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 6 Σεπτεμβρίου 2018