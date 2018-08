Μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Euroleague, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ετοιμάζεται για ακόμα υψηλότερες... πτήσεις του χρόνου.

Παλιοί και νέοι παίκτες και προπονητές συγκεντρώθηκαν στην «Zalgirio Arena» κι έκαναν την πρώτη προπόνηση της σεζόν με πολλά χαμόγελα.

The first practice of the new season! #Zalgiris #Kaunas pic.twitter.com/08GAWoEqJz

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 26 Αυγούστου 2018