Έφυγε από την Χίμκι ο Βαβέτσης (pic)

Ο Βαβέτσης πήγε πέρυσι στην Χίμκι, όταν κι έφυγε από την ΑΕΚ, και βρέθηκε στο επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η συνεργασία του, όμως, με την ρώσικη ομάδα ολοκληρώθηκε, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα.

Στη θέση του πήγε ο Σλοβένος Γιούρε Ντράκσλαρ.

.@Khimkibasket reached an agreement with Slovenian specialist Jure Drakslar, who will work in our club as Strength and Conditioning Coach

Greek coach Georgios Vavetsis left BC Khimki

Welcome to Khimki family, @JureDrakslar! pic.twitter.com/SdzswMgn3R

— BC Khimki (@Khimkibasket) 15 Αυγούστου 2018