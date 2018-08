Από την Κηφισιά στην... Χίμκι ο Κρόκερ

Ο Αμερικανός έδειξε τις δυνατότητές του τη σεζόν 2013-14 όταν αγωνίστηκε στην Κηφισιά.

Η συνέχεια ήταν μόνο ανοδική για τον Τόνι Κρόκερ αφού πήγε στην Τουρκία και πέρυσι πρωταγωνίστησε στην εκπληκτική πορεία της Τόφας (φιναλίστ πρωταθλήματος).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον εμπιστεύτηκε για μία θέση στο ρόστερ της Χίμκι η οποία τον ανακοίνωσε και έτσι του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κορυφαίο επίπεδο.

Shooting guard / Small forward Tony Crocker signed a one-year contract with @Khimkibasket!

Welcome to the club, @tcrock23!

Full statement: https://t.co/fNsYZ8RJRV pic.twitter.com/Nk5N6XGFI2

— BC Khimki (@Khimkibasket) 8 Αυγούστου 2018