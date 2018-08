Έμεινε... μισός ο Σεραφέν! (pics & vid)

Ο Γάλλος σέντερ δούλεψε σκληρά το φετινό καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να χάσει 10 ολόκληρα κιλά!

Ο 28χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα έδειξε την αλλαγή αυτή σε βιντεάκι που ανέβασε στα social media και ανέφερε: «Περίπου δέκα κιλά λιγότερος από την περσινή σεζόν. Αυτό είναι πολύ καλό! Προσπαθώ να χάσω κι άλλα, για να είμαι στην καλύτερη κατάσταση».

Θυμηθείτε πως ήταν...

Και δείτε πως έγινε!

When you feel like the week is starting perfectly well: almost 10 kilos less compared to last year, getting in the best shape ever for the great challenges of the coming season visca @FCBbasket! #frenchsavage #frenchsavagesummer #TheBestHasYetToCome #BeastInDaMaking pic.twitter.com/Er4rLm8B89

— kevin seraphin (@kslife7) 6 Αυγούστου 2018