Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Σίνγκλετον! (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ ύστερα από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βαρκελώνη αφού συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για έναν χρόνο.

Οι απολαβές του Σίνγκλετον για την σεζόν 2018-19 ανέρχονται στα 2 εκατομμύρια δολάρια (2,05 για την ακρίβεια), χρήματα που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να ανταγωνιστεί ο Παναθηναϊκός.

@FCBbasket and @C_SING31 have reached an agreement for the American PF to play for the club in the 2018/19 season



https://t.co/QZ0U8qLnpE



#ForçaBarça! pic.twitter.com/l4zr08ykm1

— Barça Basket (@FCBbasket) 17 Ιουλίου 2018