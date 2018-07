«Ευχαριστούμε Αξέλ! Ο Τουπάν φεύγει από την Ζαλγκίρις και το Κάουνας, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τι μας έδωσε», ήταν το μήνυμα της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον Γάλλο φόργουορντ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Thank you, @toups_33! Axel #Toupane is leaving #Zalgiris and #Kaunas, but we will never forget what you gave us. MERCI! https://t.co/n3NSB4BEW7

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Ιουλίου 2018