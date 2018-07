Το πρωί ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από την Χίμκι, το μεσημέρι η απόκτησή του από την Εφές!

Ο Τζέιμς Άντερσον αποτελεί παίκτη της Αναντολού, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Another fantastic deal in Euroleague for @OctagonBballEU agency. US guard James Anderson @JA_Five inked a 2 years deal with the prestigious Turkish club of Anadolu Efes Istanbul. Great hit James! #octagon pic.twitter.com/YTgAzou2j5

— @MarcoMerlinoOCT (@MarcoMerlinoOCT) 12 Ιουλίου 2018