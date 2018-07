Στο Βελιγράδι ο Τόμιτς (pics)

Η ομάδα του Βελιγραδίου είναι σε αναζήτηση προπονητή και διακαής της πόθος είναι ο πρώην βοηθός του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ολυμπιακό.

Όπως ανέφερε νωρίτερα σέρβικη ιστοσελίδα, ο Τόμιτς αναμενόταν στην πρωτεύουσα της Σερβίας τις επόμενες δύο ημέρες, ώστε να αρχίσει τις συζητήσεις με τους διοικούντες του συλλόγου.

Ο 44χρονος προπονητής αφίχθη πριν από λίγο στο Βελιγράδι και θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα.

New update: Milan Tomic landed to Belgrade airport just now to discuss his move to Crvena zvezda. He was welcomed by Crvena zvezda Director Filip Sunturlic. His future will be revealed soon.

— Nikola Stojković (@nikolaS_sN) 12 Ιουλίου 2018