Ο 23χρονος σέντερ θα φορέσει την φανέλα της «ταρόνχα» για δεύτερη φορά, αφού η Τενερίφη δεν μάτσαρε την προσφορά της αντιπάλου της.

Ο Τομπέι είχε κατά μέσο όρο 11.1 πόντους και 6.6 ριμπάουντ την σεζόν που πέρασε.

Agreement with MIKE TOBEY to be back on the #FamiliaTaronja. Welcome home, Mike!

ENG Agreement with @miketobey10 to return to Valencia Basket the next 2 seasonshttps://t.co/rm7AE1tsS9 pic.twitter.com/TG7CVb399D

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) 9 Ιουλίου 2018