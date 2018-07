Επίσημο: Ανανέωσε ο Τζάνινγκ! (vid)

Ο Ματ Τζάνινγκ θα συνεχίσει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπασκόνια αφού οι Βάσκοι είχαν έλθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό για νέο συμβόλαιο και σήμερα (6/7) ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα έναν χρόνο.

O 30χρονος γκαρντ-φόργουορντ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν μετρώντας 8.3 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ στην EuroLeague.

Deal done!

Our shooter @mjanning23 will remain in @vitoriagasteiz!

Welcome back, Matt! #GoazenBaskonia pic.twitter.com/IuqkMFHVOF

— Saski Baskonia (@Baskonia) 6 Ιουλίου 2018