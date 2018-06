«Χρυσώνει» τον Σάρας η Ζαλγκίρις με συμβόλαιο-ρεκόρ! (pic)

Η Ζαλγκίρις θα κάνει ρεκόρ για χάρη του Σάρας Γιασικεβίτσιους

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Λιθουανός θα πάρει 850.000 ευρώ για την προσεχή σεζόν, ένα συμβόλαιο είναι το μεγαλύτερο που θα δοθεί ποτέ για ένα χρόνο στην ιστορία της ομάδας από το Κάουνας.

Ο Σάρας θα δει τις αποδοχές να αυξάνονται κατά πολύ, αφού πέρυσι έπαιρνε 550.000 ευρώ. Ανταμείβεται για τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει στη Ζαλγκίρις.

Sarunas Jasikevicius will make ~€850k next season in Zalgiris, according to sources. That’s the highest payroll ever for a coach in Zalgiris history. Last year he got ~€550k.

