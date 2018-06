Ανανέωσε με Ζάλγκιρις ο Καβαλιάουσκας! (vid)

Ο Λιθουανός σέντερ ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη φετινή χρονιά, έχοντας πολλές καλές και ουσιαστικές εμφανίσεις στο ενεργητικό του.

Επίσης η Ζάλγκιρις άφησε να εννοηθεί στην ανακοίνωση ότι δεν... πρόκειται να πάει πουθενά ο περιζήτητος, Μπράντον Ντέιβις.

#Zalgiris signed new contract with Antanas #Kavaliauskas for one more year. Also big man and @betsafeLKL regular season MVP Laurynas #Birutis is coming back to #Kaunas to join @Brandon_Davies0 at center position!https://t.co/1xJf49KLsf

