Υποδοχή πρωταθλητών για την Ζαλγκίρις στη Λιθουανία! (pics & vid)

Με τον πιο όμορφο τρόπο ολοκληρώνεται το «παραμύθι» της ομάδας του Κάουνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι παίκτες του έτυχαν θερμής υποδοχής από χιλιάδες Λιθουανούς, με την επιστροφή τους από το Βελιγράδι.

Αμέτρητοι οπαδοί της Ζαλγκίρις αποθέωσαν τους «ήρωες» τους, οι οποίοι αναγνώρισαν την 3η θέση στην Euroleague ως το... δικό τους ευρωπαϊκό.

What a welcome in #Kaunas! Thousands of #Zalgiris fans met the team, which just came back from the @EuroLeague #FinalFour. Thank you again for the amazing support!!! pic.twitter.com/0Vnw0VaTrl

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 21 Μαΐου 2018