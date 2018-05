MVP του Final 4 ο Ντόντσιτς! (pic & vid)

Ο 19χρονος γκαρντ της Ρεάλ κατέκτησε φέτος τα πάντα, αν κι έχει συνέχεια στην Ισπανία.

Η αρχή έγινε με το Eurobasket με την εθνική Σλοβενίας, για να ακολουθήσουν διακρίσεις σε Euroleague και στο ισπανικό πρωτάθλημα, μέχρι που πήρε στα χέρια του το βραβείο MVP της regular season στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο νεαρός «μάγος», όμως, δεν σταμάτησε εκεί, αφού κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο με τους Μαδριλένους και φυσικά το βραβείο του «Πολυτιμότερου Παίκτη» του Final 4!

Συνολικά μέτρησε 31 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε ημιτελικό και τελικό.

