Ο Σκαριόλο είδε... Τάρλατς και Βούκσεβιτς! (pic)

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ισπανίας μετέβη στο Βελιγράδι και παρακολούθησε το ANGT Europe - Asia All Star Game που διεξήχθη στη Hala Pionir, εκεί όπου συμμετείχαν ο Τρίσταν Βούκσεβιτς και ο Λούκα Τάρλατς, τα παιδιά των άλλοτε «ερυθρόλευκων», Ντούσαν Βούκσεβιτς και Ντράγκαν Τάρλατς με τους οποίους ο Σκαριόλο συνεργάστηκε στη Ρεάλ.

«Βελτιώνω τις γνώσεις μου σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως κι απολαμβάνω τις εμφανίσεις των γιων των πρώην παικτών μου, του Λούκα Τάρλατς και του Τρίσταν Βούκσεβιτς»

