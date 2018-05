Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σάρας Γιασικεβίτσιους έδωσαν έμπνευση στους ανθρώπους της Euroleague, οι οποίοι δημιούργησαν ένα εκπληκτικό σκίτσο ενόψει του ημιτελικού της Φενέρ με τη Ζαλγκίρτις.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν τους 2 προπονητές με... φωτόσπαθα σαν να παίζουν στο Star Wars. Ο μαθητής κόντρα στον δάσκαλο!

Δείτε το σκίτσο

The master takes on the student...@FBBasketbol v @bczalgiris

Who wins? pic.twitter.com/KlmGD4dnn9

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2018