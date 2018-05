Χάνει το Final Four ο Βέστερμαν! (pic)

Aπώλεια για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενόψει Final 4.

Ο Λέο Βέστερμαν θα χάσει το μεγάλο ραντεβού του Βελιγραδίου, αφού θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον μεσοσπονδύλιο δίσκο

Φέτος έχει 17 συμμετοχές με 4.6 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά ματς.

Σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα στην περιφερειακή γραμμή των Ρώσων.

Leo Westermann to undergo surgery

Our team’s guard @lwestermann today will undergo surgery on his intervertebral disc in one of the German clinics.

The exact terms of recovery will be assessed based on the results of the surgery and the period of postoperative rehabilitation. pic.twitter.com/rlYldc3TFy

— CSKA Moscow (@cskabasket) 16 Μαΐου 2018