Βέσελι: «Ώρα για το Final 4»! (pic)

H πρωταθλήτρια Ευρώπης θα παραταχθεί στην Kombank Arena το τριήμερο 18-20/5 με στόχο το repeat, διεκδικώντας αρχικώς την πρόκριση στον τελικό απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιβλήθηκε της Μπουγιουκσεχίρ με 96-73 στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της regular season στην TBL και ο Γιαν Βέσελι έστειλε μήνυμα στο Twitter: «H regular season ολοκληρώθηκε! Ήλθε η ώρα να προετοιμαστούμε για το Final 4 της EuroLeague».

Regular season is over! Now is time to get ready for Euroleague F4! #letsgo #Fenerbahce #Belgrade2018 pic.twitter.com/aOG0m6v8Hi

— Jan Vesely (@JanVesely24) 11 Μαΐου 2018