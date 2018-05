Γιανκούνας: Ο «ήρωας» της Ζαλγκίρις στον δρόμο για το Final 4! (vid)

Η Euroleague έφτιαξε video με τα καλύτερα του Παούλιους Γιανκούνας στην πορεία της Ζαλγκίρις μέχρι το Final 4.

Ο Λιθουανός αρχηγός έχει κάνει σπουδαίες εμφανίσεις μέχρι στιγμής, κάτι που οδήγησε την ομάδα του Σάρας στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Δείτε το video

In the storied history of perennial Lithuanian champion @bczalgiris, few players have left a mark as big as that of hometown hero and long-time team captain @P_Jankunas13

https://t.co/UFyFmC69Lu pic.twitter.com/D6GXbLpgbK

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Μαΐου 2018