Τόμπκινς: «Πιο σκληρό φέτος το Final 4»! (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό της 18ης Μαϊου στο Βελιγράδι και ο Τρέι Τόμπκινς αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με την «ομάδα του στρατού» και στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στη «Βασίλισσα».

«Αυτό το Final 4 θα είναι ενδεχομένως πιο σκληρό σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε... θόρυβο στο Βελιγράδι. Θα γίνει μια μάχη στο παρκέ. Για μένα προσωπικά, το Final 4 είναι ένας στόχος που πολλοί παίκτες θέλουν να φτάσουν και νιώθω πραγματικά ευλογημένος που έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι ξεχωριστό. Νιώθω υπερήφανος που ανήκω σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να διεκδικείς αυτό το τρόπαιο. Κάθε φορά που παίζουμε κόντρα στην ΤΣΣΚΑ είναι μια μάχη. Έχουν μια σπουδαία ομάδα με παίκτες ικανούς κι έμπειρους να τελειώσουν τη δουλειά. Ξέρουμε τι μας περιμένει. Η δουλειά μας είναι να είμαστε έτοιμοι και συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την ομάδα, όλοι περιμένουν να κερδίσεις τίτλους. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό! Οι προσδοκίες είναι υψηλές».

