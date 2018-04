Τo... καρναβάλι στις εξέδρες της Zalgirio Arena (vids)

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν sold out πριν από τον τέταρτο προημιτελικό με τον Ολυμπιακό, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα στη Zalgirio Arena. Πριν από το τζάμπολ «έπαιξε» ξανά ο εθνικός ύμνος των Λιθουανών όπως σε όλα τα παιχνίδια ενώ στις εξέδρες ορισμένοι φίλαθλοι ντύθηκαν... τέρατα.

If the anthem is anything to go by, then the Zalgirio Arena is going to be LOUD!#GameON pic.twitter.com/PppiDlydJM

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2018