Ο Σέρχιο Γιουλ επέστρεψε! (vids)

Μετά από 8 πολύ δύσκολους μήνες και πολλή υπομονή ο Σέρχιο Γιουλ επέστρεψε στην δράση.

Ο Ισπανός γκαρντ που είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι σε φιλικό της Εθνικής του ομάδας, μετά από αρκετό καιρό κατάφερε και πάλι να πατήσει παρκέ στο Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό και όπως είναι λογικό αποθεώθηκε από τον κόσμο.

What an introduction for @23Llull !

.@23Llull gets back on court for the first time in 8 months, and what a reception... pic.twitter.com/6zufM4hNL2

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Απριλίου 2018