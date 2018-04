Δηλώνει συμμετοχή στο Draft ο Ντόντσιτς! (pic)

Το μεγαλύτερο ταλέντο του ευρωπαϊκού μπάσκετ απολαμβάνει το παιχνίδι ενώ στο εγγύς μέλλον και με το κατευόδιο όλων, ετοιμάζει το ταξίδι του στο ΝΒΑ. Ακόμα και από το Νο.1 στο Draft 2018, όπως ανέφερε πρόσφατα το Yahoo! Sports σε ένα κείμενο που δεν φείδεται επαίνων για τον νεαρό Σλοβένο, ο οποίος έχει κινήσει τις σχετικές διαδικασίες για να δηλώσει συμμετοχή.

«Κάθε μέρα που κρατάμε τον Ντόντσιτς στην ομάδα μας είναι πολυτέλεια» είχε αναφέρει πρόσφατα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ για τον νεαρό σούπερ σταρ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, δηλώνοντας συμμετοχή στο Draft σύμφωνα με τον Shams Charania του Yahoo.

Θυμίζουμε πως στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν οι GMs των Λέικερς (Ρομπ Πελίνκα), των Μάτζικ (Τζον Χάμοντ που διάλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς το 2013) και των Γκρίζλις (Κρις Ουάλας). Πρόκειται για ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για τα πρώτα lottery picks.

Potential top pick Luka Doncic of Real Madrid has submitted paperwork to enter the 2018 NBA Draft, sources told Yahoo. Doncic, 19, is currently playing in the EuroLeague postseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Απριλίου 2018