Η πρώτη περίοδος άνηκε εξ ολοκλήρου στη Χίμκι, ωστόσο η θεαματικότερη φάση ήρθε από τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Σέρχι Ροντρίγκεθ πάσαρε στον Οθέλο Χάντερ ο οποίος πιάνοντας τη μπάλα στον αέρα κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση...

.@SergioRodriguez throws it up and Othello Hunter does the rest! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qBORQjYBwk

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2018