Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ζαλγκίρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague στο ΣΕΦ (18/04, 21:15).

Η ομάδα του Κάουνας, όπως ενημέρωσε μέσω social media, μπήκε στο αεροπλάνο κι έρχεται Αθήνα!

The wait is over and #Zalgiris is on the plane to #Greece ! @EuroLeague playoffs vs @olympiacosbc are coming up!!! #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas #OLYZAL pic.twitter.com/73dXd0ARzu

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Απριλίου 2018