Οι Μαυροβούνιοι πέτυχαν την τρίτη νίκη τους στην best-of-five σειρά των τελικών με τους «ερυθρόλευκους» και κατέκτησαν την Αδριατική Λίγκα για πρώτη φορά στην ιστορία τους μολονότι έπαιξαν με μειονέκτημα έδρας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην EuroLeague 2018-19! Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας μένει εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά έπειτα από πέντε συνεχόμενες χρονιές.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο πρώην γκαρντ της ΑΕΚ, Νίκολα Ιβάνοβιτς είχε 17 πόντους με 6/7 βολές, 4/5 δίποντα και 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 6 κερδισμένα φάουλ σε 24:24 συμμετοχής ενώ ο Νεμάνια Γκόρντιτς πρόσθεσε 18 πόντους και 5 ασίστ για την Μπουντούτσνοστ.

Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες των Όμιτς (12π.), Ρότσεστι (14π., 6ασ.) δεν ήταν αρκετές για τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-38, 60-57, 77-73.

Game 1: Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ 76-80

Game 2: Ερυθρός Αστέρας - Μπουντούτσνοστ 69-59

Game 3: Μπουντούτσνοστ - Ερυθρός Αστέρας 78-77

Game 4: Μπουντούτσνοστ - Ερυθρός Αστέρας 77-73

GAME HERO!

Nikola Ivanović scored the crucial 4 points for @KKBuducnostVOLI in the final moments of Game 4 of the 2018 #ABALiga Finals!#RoadToGlory #BUDCZV pic.twitter.com/mTMmGtvNqL

— ABA Liga (@ABA_League) 14 Απριλίου 2018