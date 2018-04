Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Χίκμαν! (pic)

Νέο μέλος στην οικογένεια Χίκμαν!

Ο 32χρονος γκαρντ της Μπάμπεργκ έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, αφού η γυναίκα του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Η γερμανική ομάδα δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία και έγραψε: «Καλώς ήρθες στον κόσμο, καλώς ήρθες στην Freak City, Λέιλα Ρούμπι Χίκμαν».

Da ist das nächste #BroseBamberg Baby! Welcome to the world, welcome to Freak City, Layla Ruby Hickman! #Basketballherz #GameON pic.twitter.com/eLHnRC23uQ

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 8 Απριλίου 2018