Εκτός επ' αόριστον ο Χάινς! (pic)

Άτυχος στάθηκε ο Κάιλ Χάινς στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και τραυματίστηκε στην δεξιά γάμπα.

Η ΤΣΣΚΑ με ενημέρωση της ανέφερε πως ο παίκτης του θα μείνει εκτός επ' αόριστον, περιμένοντας τις εξετάσεις που θα γίνουν σε κλινική της Μόσχας, οι οποίες θα δείξουν το pότε θα επιστρέψει στη δράση.

Φέτος έχει 8.2 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά 22 λεπτά ενώ είναι στο TOP 10 σε κλεψίματα (32) και μπλοκ (22).

Η ομάδα του Ιτούδη θα κοντραριστεί με την Χίμκι στα playoffs.

