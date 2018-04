Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κατάταξη της Euroleague και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά ενώ ο Έλληνας προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νάντο Ντε Κολό για τον αγώνα της 30ής αγωνιστικής με τον Ερυθρό Αστέρα στη Μόσχα.

.@NandoDeColo will sit out tonight for @cskabasket pic.twitter.com/a0KpKRWsQE

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Απριλίου 2018