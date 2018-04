The final round! (pics & vids)

Ακόμα μία έμεινε, για να αρχίσουν τα playoffs!http://www.gazzetta.gr/basketball/euroleague/article/1214692/panathinaikos-apo-3os-eos-6os-kai-senario-me-emfylio

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την τελευταία αγωνιστική της Euroleague δίνουν ματς, τα οποία θα κρίνουν πολλά για την τελική βαθμολογία των ομάδων και τον σχηματισμό των ζευγαριών, για την επόμενη φάση.

Πρώτα, το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει για το Μιλάνο, όπου και θα αντιμετωπίσει την αποκλεισμένη Αρμάνι (05/04, 21:45, 3-10). Ο Τσάβι Πασκουάλ δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα κι έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ (06/04, 19:00, 11-4), με την ομάδα του Κάουνας να έρχεται για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, αφού είναι ήδη στους «8». Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είχε την μισή ομάδα απούσα στην πρόσφατη προπόνηση.

Δείτε τα σενάρια κατάταξης Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 30η αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ερυθρός Αστέρας (05/04, 20:00, 5-1)

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.2 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 2ος σκόρερ με 17.2 πόντους ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.4 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 896.

Ο Χάινς είναι 3ος σε επιθετικά ριμπάουντ (440).

Ο Ρότσεστι έχει 29/29 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.9 ανά ματς.

Φενέρμπαχτσε-Ουνικάχα Μάλαγα (05/04, 20:15, 5-6)

Ο Ουαναμέικερ είναι 5ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.3 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 20/20 βολές.

Ο Νάναλι είναι 2ος σε τρίποντα με ποσοστό 57.10%.

Ο Νέντοβιτς είναι 4ος σκόρερ με 16.2 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 1ος σε ριμπάουντ με 6.9 ανά ματς.

Ο Βαζίνσκι έχει 16/16 βολές μέχρι στιγμής.

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός (05/04, 21:45, 3-10)

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος σε ριμπάουντ (6.2 ανά αγώνα) και 4ος σε τάπες (1.1 ανά ματς).

Ο Γκάουντλοκ έχει 11/11 βολές.

Ο Λεκαβίτσιους έχει 13/13 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.2 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.3 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές (05/04, 22:00, 8-7)

The best March moments from this month's MVP... @TokoShengelia23 pic.twitter.com/Fd3eejtxeP

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Απριλίου 2018