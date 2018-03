Πανέμορφη φάση στο Εφές - Μπαρτσελόνα!

Ο Τομά Ερτέλ έδωσε μια υπέροχη ασίστ για το κάρφωμα του Άντε Τόμιτς, με την διοργανώτρια αρχή να αναφέρει πως θύμισε... Μίλος Τεόντοσιτς!

@MT28APRIL doing his best @MilosTeodosic4 impression as he dishes to Ante Tomic! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bFuSF4SWme

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαρτίου 2018