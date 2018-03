Σπανούλης και Καλάθης αλληλοαποθεώνονται! (vid)

Στο παιχνίδι με τη Μακάμπι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έγινε κάτοχος της μεγαλύτερης επίδοσης στον τομέα των ασίστ σε μία σεζόν, αφού ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και η Euroleague TV παρουσίασε ένα video-αφιέρωμα φιλοξενώντας δηλώσεις του Καλάθη, του Τζέιμς Γκιστ και του αρχηγού του Ολυμπιακού.

«Είναι τεράστιο επίτευγμα να είσαι ο κάτοχος του ρεκόρ των περισσότερων ασίστ σε μια σεζόν. Τον βλέπω να πασάρει ανάμεσα στα πόδια του, πίσω από το κεφάλι του ή χωρίς να βλέπει...» εξήγησε αρχικώς ο Γκιστ, δίνοντας την... πάσα στον Σπανούλη: «Ο Νικ βλέπει γήπεδο κι έχει το IQ ώστε να πασάρει σωστά την μπάλα. Φέτος το κάνει όλο και περισσότερο. Πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια για τα νούμερά του και για τη σεζόν που κάνει».

Από την πλευρά του, ο νέος ρέκορντμαν των ασίστ σε μια σεζόν ανέφερε: «Είναι πραγματικά σπουδαίο να πετυχαίνεις κάτι που έχει κάνει ο Σπανούλης. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και το να σπας το δικό του ρεκόρ είναι μια επιτυχία».

