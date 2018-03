Ο Βέστερμαν έγινε... Μέσι (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κατάταξη της regular season και δοκιμάζεται στην έδρα της Χίμκι που διεκδικεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs. Ο Λίο Βέστερμαν άρχισε φουριόζος το ματς, σκοράροντας 11 πόντους με 1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα και η Euroleague... αναρωτήθηκε σχολιάζοντας την ευστοχία του «Υπάρχει πιο εύστοχος Λίο από τον Βέστερμαν;» παρουσιάζοντας μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι!

Is there a more accurate Leo than @lwestermann? pic.twitter.com/6AOgr9HXj0

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Μαρτίου 2018