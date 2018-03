Εντυπωσιακή φάση μας χάρισε ο Ραντόσεβιτς κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο παίκτης της Μπάμπεργκ... απογειώθηκε για τη φάση του αγώνα.

Δείτε το κάρφωμα

Leon Radosevic has had enough...

Gimme that dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YeZ2IGqFLE

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2018