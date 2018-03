Τόμιτς: «Δεν θα είμαστε αδιάφοροι επειδή αποκλειστήκαμε»

Η Μπαρτσελόνα γνωρίζει πως ούτε με θαύμα δεν μπορεί να προκριθεί στα φετινά playoffs της Ευρωλίγκας, ωστόσο ο ερχομός του Σβέτισλαβ Πέσιτς... φρέσκαρε την ομάδα που μέσα σε μικρό διάστημα έχει πετύχει μεγάλες νίκες απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό!

Ο Άντε Τόμιτς φρόντισε να φορτώσει το καλάθι του Ολυμπιακού με 19 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και βοήθησε τους «Μπλαουγκράνα» να γίνουν μόλις η δεύτερη ομάδα που κατάφερε να περάσει από το ΣΕΦ φέτος και μάλιστα με 27 πόντους διαφορά.

Ο MVP της αναμέτρησης... έκανε τα μαγικά του στο παρκέ κι έπειτα ανέφερε στην EuroLeague Greece πως δεν έχει καμία σημασία που δεν ελπίζουν σε πρόκριση, εκείνοι θα μπαίνουν στο παρκέ και παλεύουν κάθε παιχνίδι.

Μπορεί να έχετε μηδενικές ελπίδες για πρόκριση στα playoffs, ωστόσο πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι καταφέρατε να περάσετε από το ΣΕΦ έπειτα από τέσσερα χρόνια και να «χτυπήσετε» μία ομάδα που έχει ήδη προκριθεί;

«Η αλήθεια είναι ότι η νίκη είναι σημαντική από την άποψη ότι θα μας δώσει αρκετή ψυχολογία για να συνεχίσουμε την χρονιά και θα μας βοηθήσει να εξελίξουμε κι άλλο το παιχνίδι μας.

Δεν είναι μυστικό ότι δεν έχουμε ελπίδες να προκριθούμε στα playoffs της EuroLeague, όλοι το ξέρουν αυτό. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν για να "χτίσουμε" το παιχνίδι μας και την αυτοπεποίθησή μας».

Πιστεύεις πως σας βοήθησε το γεγονός ότι δεν είχατε άγχος για το παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν έχει για εσάς βαθμολογικό ενδιαφέρον;

«Δεν πιστεύω ότι ήρθαμε στο ΣΕΦ χαλαροί και χωρίς άγχος. Μπορεί να μην ελπίζουμε σε πρόκριση, ωστόσο πάντα υπάρχει άγχος πριν από ένα τέτοιο παιχνίδι. Σίγουρα, δεν δώσαμε κάποιο κρίσιμο ματς πρόκρισης ή κάποιο παιχνίδι Final 4, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το αντιμετωπίσαμε με αδιαφορία».

Στην τρίτη περίοδο τρέξατε σερί 17-0 και η διαφορά εκτοξεύτηκε. Τι πιστεύεις ότι κάνατε καλύτερα στο παρκέ;

«Δεν ξέρω τι έγινε στην τρίτη περίοδο! Εμείς από την πλευρά μας καταφέραμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ κατά τη διάρκεια όλου του παιχνιδιού, ελέγξαμε το transition τους, σταματήσαμε το pick n roll τους. Απλά ακολουθήσαμε το πλάνο μας και ήρθε η νίκη».

Η Μπαρτσελόνα έχει βρει ρυθμό. Τι άλλαξε τις τελευταίες βδομάδες στην ομάδα;

«Όλα άρχισαν πριν από το Copa del Ray. Αλλάξαμε προπονητή κι αυτό άλλαξε τελείως την ενέργειά μας και την ψυχολογία μας. Ήταν μία μεγάλη αλλαγή κι όπως φάνηκε μία πολύ καλή αλλαγή. Τώρα παίζουμε πολύ καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι... βρήκαμε τους εαυτούς μας και κερδίζουμε παιχνίδια».

The best moments of the 17-0 run that moved @FCBbasket into a big lead against @olympiacosbc pic.twitter.com/OnsLogTxgM

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2018